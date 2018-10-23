معتز البطاوي: الموافقة الأمنية لتغيير ملعب الفريق مهمة الجبلاية.. فيديو

أعلن معتز البطاوي، المشرف على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا، عن تعجبه من مطالبته بالحصول على موافقة الأمن على لعب مبارياته في ملعب المقاولون العرب.



وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ارسلت خطابا من الشهر الماضي أطلب فيه نقل مباريات فريقي من ملعب السويس الجديد لملعب المقاولون العرب ، ولم أتلق ردا حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، ولم يتم إرسال خطابي للأمن؛ من أجل الحصول على الموافقة".



وأضاف "أتعجب من مطالبتي بالحصول على الموافقة الأمنية، هذه مهمة اتحاد الكرة، وليست مهمة النادي".