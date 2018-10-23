جمال جبر: الخطيب ساند الأهلي قبل السفر للجزائر رغم مرضه.. فيديو

أكد جمال جبر، مدير إدارة الإعلام في الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على مساندة اللاعبين والفريق من قبل السفر للجزائر.



وقال جمال في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "البطولة مفضلة لجماهير الأهلي، وعلى الرغم من تعب الخطيب إلا أنه كان حريص على مساندة الفريق قبل السفر للجزائر، خاصة أن البطولة غائبة من 5 سنوات".



ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، الساعة التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، في لقاء العودة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.