أكبر شركة عسكرية في بريطانيا تؤكد مشاركتها بمنتدى دافوس الصحراء

أعلنت شركة "بي. إيه. إي سيستمز" البريطانية، التي تعتبر أكبر شركة للصناعة العسكرية في المملكة المتحدة، حضورها مؤتمر منتدى "مستقبل الاستثمار.. دافوس الصحراء" والذي ينطلق، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن الشركة أكدت تمسكها بإرسال كبار الموظفين الذين يقيمون بالفعل في المملكة لحضور المؤتمر الاقتصادي الموسع في المملكة، والذي يُجهز لحضوره أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة حول العالم، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم الشركة، قوله: "نتوقع أن يكون لدينا تمثيل كبير في هذا الحدث الضخم"، مشددًا على أهمية حضور المحافل الاقتصادية الموسعة التي تمثل التوجهات العامة في العالم.



وتجمع الشركة البريطانية العملاقة المتخصصة في الصناعات العسكرية والرياض، علاقات وثيقة، وتعاون موسع، حيث تعاقدت السعودية على شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون الشهيرة، بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.