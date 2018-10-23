المتحدث العسكري السابق يكشف كيفية مواجهة حروب الجيل الرابع

عرض العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة، رؤيته لمقاومة ومواجهة الجيل الرابع من الحروب، موضحا أنه عند دراسة ما تمر به المنطقة العربية ومصر في السنوات الأخيرة؛ وجد أن هذه الحرب ترتكز على أساسين هامين، هما "بث الشائعات والأفكار الهدامة عند الشباب"، و"محاربة الشباب في صحتهم بنشر المخدرات"؛ حتى أصبحت عند بعض الشباب ثقافة؛ لذلك وجد أنه من الضروري تأسيس فكرة مضادة لمقاومة هذه الأفكار الهدامة، ومساعدة كل شباب ليكون "النسخة الأفضل من نفسه".



وأضاف، خلال محاضرة "تحدي التغيير" التي انعقدت بإحدى الجامعات الخاصة، أن مواجهة المؤامرات التي تحاك للمنطقة، لن يتحقق إلا بنشر ثقافة الإتقان في العمل، والتي تقوم بالأساس على قناعة الشباب بأن تطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية واحترام الوقت، هي السبيل الوحيد للنجاح في أي من مجالات الحياة.



حضر المؤتمر عدد من رموز العمل السياسي والفني والرياضي، بينهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفنان أحمد بدير، وسامح الصريطي، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والكابتن حازم إمام، وخالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.