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رياضة

خالد متولي: المربع الذهبي للدوري الممتاز هدفي الوحيد مع إنبي.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
خالد متولي مدرب إنبي
خالد متولي مدرب إنبي
محمد رشاد
أكد خالد متولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن هدف فريقه؛ هو الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري المصري بنهاية المسابقة.

وقال متولي في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو حالفنا التوفيق في بعض المباريات؛ كان الوضع سيكون أفضل".

وتابع: "هدفنا هو الوصول للمربع الذهبي، ازرع هذا الطموح داخل اللاعبين، لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب مستوى عال وخبرات كبيرة".

وأضاف مدرب الفريق البترولي: "هناك عدم توفيق يحالفنا، مباراة الداخلية الأخيرة أكبر دليل، وتعادل معنا المنافس في آخر دقيقة رغم تسيدنا اللقاء".
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