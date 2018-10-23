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رياضة

خالد متولي: إنبي أكثر الفرق تسجيلا بالدوري بعد الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:47 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي
محمد رشاد
أكد خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الفريق يسير بخطى ثابتة وسط مرحلة انتقالية، بعد تعاقب الإدارات في الفترة الماضية.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نعاني من سوء حظ وعدم توفيق، ومع ذلك نحن أكثر فريق سجل أهداف بعد الزمالك في الدوري".

وتابع: "إنبي يتأثر بالأحداث التي مرت بها مصر في السنوات الماضية خاصًة بعد ثورة يناير، ولكن الفريق يسير بخطى مُرضية حاليًا".
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