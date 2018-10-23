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إحالة مديرة مدرسة التحرير في دمنهور للتحقيق لإهانتها 3 طالبات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
مدرسة التحرير بدمنهور
مدرسة التحرير بدمنهور
أحمد سالم
أحال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، واقعة إهانة مديرة مدرسة، لـ3 طالبات، إلى التحقيق، بشكل عاجل وفوري، ومحاسبة المخطئ، حسب اللوائح والقوانين.

وكان أولياء أمور الطالبات الثلاث قد تقدموا بشكوى رسمية للدكتور محمد سعد، أشاروا فيها إلى إقدام "م. غ" مديرة مدرسة التحرير بدمنهور، على إهانة بناتهن، وتعرضهن للإيذاء البدني والمعنوي، من جانبها؛ مجاملةً لوالدة زميلتهن ووالدها.

وأوضحوا في شكواهم، أن مدرسة التحرير الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، استخدمت كل أساليب العقاب والتوبيخ والإهانات الجسدية والنفسية، تجاه 3 طالبات بالصف السادس الابتدائي، مجاملةً لوالدة إحدى زميلاتهن بالفصل، بسبب شكواهن منها، وذلك أثناء طابور الصباح، حيث تعمل والدة زميلتهن "متابعة" بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل حضر والد "التلميذة" المشكو في حقها- والذى يعمل مدرسا- إلى المدرسة، وهدد الطالبات الثلاثة أمام زميلاتهن، وحذرهن من تكرار أو استمرار شكواهن من نجلته.
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