مدرب إنبي يكشف أسباب الهزيمة أمام الزمالك بالدوري

كشف خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن أبرز الأسباب التي أدت لخسارة فريقه أمام نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.



وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ركلة جزاء الزمالك في المباراة كانت صحيحة ولذلك لم اعترض عليها".



وتابع: "لم تكن هناك جدية في أرض الملعب مع سوء حظ، وتمركز صلاح سليمان الخاطئ؛ تسبب في هدف دون قصد، كما أ، العناصر الأساسية أيضًا لفريق إنبي كانت بعيدة عن مستواها في مباراة الزمالك".