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رياضة

مدرب إنبي: الزمالك لم يهزمنا 4 سنوات.. وأضعنا دوري من الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أكد خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي البترولي له تاريخ كبير في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وتحديدًا أمام أندية القمة.

وقال متولي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك قعد 4 سنين متتالية لم يتمكن من الفوز علينا".

وأشار إلى ان إنبي تمكن أيضًا من إضاعة الدوري على النادي الأهلي، متابعا: "الأندية الكبيرة تعمل لنا حساب في كل موسم".
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