ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسام حسن: الظروف في مصر ساعدت فيتا كلوب.. واجتهدنا كثيرا بالكونفدرالية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
قال حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن الظروف ساعدت فريق فيتا كلوب الكونغولي على الظهور بشكل جيد في مباراة الذهاب بين الفريقين.

وقال حسن في تصريحات لقناة أون سبورت "فيتا كانوا في أفضل حالاتهم في بورسعيد، لا أعتقد أن الأمر سيتكرر هنا في الكونغو، هم أقاموا معسكرا في القاهرة لمدة أسبوع أو 10 أيام، قاموا بالاستشفاء ووصلوا لحالة بدنية رائعة، وفي أجواء توفرت في مصر ليست موجودة هنا".

وتابع "لكننا نجتهد على أي حال في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، لدي مجموعة مكونة تقريبا من 18 لاعبا لا يعاني أحدهم من الإصابات، والجميع في حالة بدنية جيدة".

وأردف: "نحن أكثر فريق لعب في الكونفدرالية، نحن الفريق الوحيد الذي لعب في التمهيدي ممن وصلوا لربع النهائي، كلهم فرق أبطال للدوري، ونسعى لمواصلة ما حققناه".
loading...

ترشيحاتنا

سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

عدلي القيعي: الأهلي زي الماس والخطيب جواهرجي بارع في الإدارة

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

مرض رئيسي يصيب الأشخاص بعد سن الخمسين

الزمالك يعلن عن القميص الجديد من تصميم شركة بوما

شاهد.. حسين الجسمى يأكل حلبسة على نيل القاهرة

إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة من الدقهلية إلى دولة عربية

منة فضالي في دور راقصة بـ زنزانة 7 ..صور

أحمد عز وأمير كرارة في أزمة مع الأزهر بسبب أهل الكهف

محمد صبحى يفجر مفاجأة مدوية عن ثورات الربيع العربي ومسرحية خيبتنا

ترامب يهدد روسيا والصين باستخدام السلاح النووي

فيلم أمريكي يتوقع موعد نهاية ترامب ... فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟