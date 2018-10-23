حسام حسن: الظروف في مصر ساعدت فيتا كلوب.. واجتهدنا كثيرا بالكونفدرالية

قال حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن الظروف ساعدت فريق فيتا كلوب الكونغولي على الظهور بشكل جيد في مباراة الذهاب بين الفريقين.



وقال حسن في تصريحات لقناة أون سبورت "فيتا كانوا في أفضل حالاتهم في بورسعيد، لا أعتقد أن الأمر سيتكرر هنا في الكونغو، هم أقاموا معسكرا في القاهرة لمدة أسبوع أو 10 أيام، قاموا بالاستشفاء ووصلوا لحالة بدنية رائعة، وفي أجواء توفرت في مصر ليست موجودة هنا".



وتابع "لكننا نجتهد على أي حال في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، لدي مجموعة مكونة تقريبا من 18 لاعبا لا يعاني أحدهم من الإصابات، والجميع في حالة بدنية جيدة".



وأردف: "نحن أكثر فريق لعب في الكونفدرالية، نحن الفريق الوحيد الذي لعب في التمهيدي ممن وصلوا لربع النهائي، كلهم فرق أبطال للدوري، ونسعى لمواصلة ما حققناه".