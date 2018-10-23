خالد متولي: صافرة الحكم تتسبب في رحيل مدرب أو استمراره.. فيديو

أكد خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن قرارات التحكيم تؤثر على مستقبل المدربين في مناصبهم، خاصة في ظل المستوى المتذبذب خلال الفترة الأخيرة.



وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الحكم بيكون جاي المباراة عاوز ينجح، إحنا كمان في إنبي عايزين ننجح".



وتابع: "الحكم أكيد مش عاوز يغلط في المباراة، ولكن صافرة الحكم قادرة على رحيل مدرب أو استمراره في منصبه بسبب قرارات التحكيم".