ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد متولي: صافرة الحكم تتسبب في رحيل مدرب أو استمراره.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أكد خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن قرارات التحكيم تؤثر على مستقبل المدربين في مناصبهم، خاصة في ظل المستوى المتذبذب خلال الفترة الأخيرة.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الحكم بيكون جاي المباراة عاوز ينجح، إحنا كمان في إنبي عايزين ننجح".

وتابع: "الحكم أكيد مش عاوز يغلط في المباراة، ولكن صافرة الحكم قادرة على رحيل مدرب أو استمراره في منصبه بسبب قرارات التحكيم".
loading...

ترشيحاتنا

تصريح ناري من مدير ملعب 8 مايو بالجزائر حول لقاء الأهلي ووفاق سطيف

غدا على ملعب النار.. الأهلي يواجه وفاق سطيف في لقاء الدوافع الخمسة

الزمالك ينقل مباراته أمام اتحاد جدة خارج مصر

الزمالك يعلن عن القميص الجديد من تصميم شركة بوما

أحمد عز وأمير كرارة في أزمة مع الأزهر بسبب أهل الكهف

ترامب: الملك سلمان والأمير محمد لم يعرفا بعملية خاشقجي

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة.. الخميس

رئيس حي العجوزة: سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون وهدمته 3 مرات

أوباما يهاجم ترامب بعنف.. ويؤكد: الإصلاح الاقتصادي انطلق في عهدي

حل لمشكلة الصلع بشكل نهائي

الزمالك: قمصان الفريق للموسم الحالي ستكون من تصميم شركة بوما

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين في الخارج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو
رجل إسعاف بشمال سيناء يروي تفاصيل إصابته على أيد إرهابيين
طباخ الملك فاروق: أكلت أنور السادات والقذافي جمبري وكابوريا.. فيديو
طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟