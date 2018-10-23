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طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:31 ص
طباخ الملك فاروق
طباخ الملك فاروق
هاني حسين
قال علي محمد علي، طباخ الملك فاروق، إننا نكون على أتم الاستعداد يوميا في القصر؛ لتجهيز الطعام للملك فاروق، مضيفا: "كان الملك فاروق محبا للحلويات والفاكهة بشكل كبير".

وأضاف " على " في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" المذاع على قناة " الحياة"،: "الملك فاروق كان بيفطر بيض بالبسطرمة، وكان بياكل فراخ محمرة وأرز بالخلطة على العشاء".

وتابع: "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محبا للجمبري والكابوريا والسمك، وأكلت الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود كباب وكفتة وفطير".
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