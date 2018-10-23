طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو

قال علي محمد علي، طباخ الملك فاروق، إننا نكون على أتم الاستعداد يوميا في القصر؛ لتجهيز الطعام للملك فاروق، مضيفا: "كان الملك فاروق محبا للحلويات والفاكهة بشكل كبير".



وأضاف " على " في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" المذاع على قناة " الحياة"،: "الملك فاروق كان بيفطر بيض بالبسطرمة، وكان بياكل فراخ محمرة وأرز بالخلطة على العشاء".



وتابع: "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محبا للجمبري والكابوريا والسمك، وأكلت الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود كباب وكفتة وفطير".