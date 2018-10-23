6 أسباب تساهم في ظهور الشعر الأبيض عند الفتيات ذوات العشرين عاما

يعد ظهور الشعر الأبيض لأي فتاة في سن العشرين؛ من أكثر الأمور التي تخيفها، ونرصد هنا الأسباب التي تجعل لون شعرك يتحول إلى الأبيض.



موقع "بولد سكاي" الهندي أشار إلى 6 أسباب تساهم في ظهور الشعر الأبيض في سن العشرين، وتشمل الآتي:



1- العامل الوراثي:

قد يكون السبب الرئيسي في ظهور الشعر الأبيض لديك هو العامل الوراثي، فيمكن أن يكون والدك أو والدتك ظهر لديهما الشعر الأبيض في سن مبكرة، وهذا هو الذي جعل الشعر الأبيض يظهر لديك، فالجينات تتحكم في موعد توقف إفراز مادة الميلانين؛ فتُظهر الشعر الأبيض في سن مبكر.



2- نقص الفيتامينات في الجسم:

ونقص الفيتامينات في جسمك من الأسباب التي تجعل الشعر الأبيض يظهر لديك، وخاصة فيتامين ب فإن كنت تتناولين طعاما متوازنا ولا تعانين من أي سوء تغذية؛ فحينها قد تعانين من فقر الدم، الذي يجعل جسمك يعجز عن امتصاص فيتامين ب12 من الدم، ويجب عليك إجراء تحليل أنيميا؛ للتأكد من عدم إصابتك بفقر الدم.



3- نقص نسبة المياه في الجسم:

فقِلَّة شرب الماء بالنسبة الكافية التي يحتاجها الجسم وهي 2 إلی 3 لتر يوميًا وجفاف الجسم؛ يؤدي لظهور الشعر الأبيض سريعًا.



4- اضطراب الغدة الدرقية:

وجود اضطراب في الغدة الدرقية، بحيث تعجز الغدة الدرقية عن إفراز هرمون الغدة الدرقية يسبب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر، لذا عليك استشارة الطبيب والقيام بالفحوصات الكاملة لحل هذه المشكلة.



5- التدخين:

إن كنت من النساء المدخنات بكثرة؛ فسيظهر لديك الشعر الأبيض سريعًا، فالتدخين من العوامل السلبية التي تؤثر عليه وأيضًا لتساقطه.



6- استخدام مجففات الشعر:

يعتبر استخدام مجففات الشعر وكيِّه الشعر بصفة مستمرة، وعدم الإعتناء به باستخدام الزيوت الطبيعية؛ يؤدي إلی ظهور الشعر الأبيض سريعًا في سن مبكر.