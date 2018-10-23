مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف 23-10-2018 في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر - كول كورة - كورة لايف

مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، خاصة الأهلي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة أفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.





كان الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.





مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.



تتجه أنظار الملايين من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان إلى ملعب 8 ماي 1945، في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، في المواجهة التي تجمع النادي الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف 23-10-2018 في دوري أبطال افريقيا بث مباشر - كول كورة - كورة لايفتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي، في تمام الساعة 21:00 مساء (توقيت العاصمة المصرية القاهرة)، 23:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية)، 22:00 مساء (توقيت مكة المكرمة)، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، ويعلق على اللقاء كل من عادل خلو ومحمد الكواليني، بث مباشر مباراة الأهلي VS وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.وفاق رياضي سطيف Vs الأهلي.البطولة: دوري أبطال أفريقيا (نصف نهائي).القنوات الناقلة: بي ان سبورت 7 .الملعب: ملعب 8 ماي 1945 .المعلقون: محمد الكواليني + عادل خلو .نتيجة مباراة الذهاب: الأهلي (2-0) وفاق رياضي سطيف.موعد المباراة:10:00 مساءً بتوقيت السعودية.9:00 مساءً بتوقيت مصر.10:00 مساءً بتوقيت فلسطين.10:00 مساءً بتوقيت الأردن.10:00 مساءً بتوقيت سوريا.10:00 مساءً بتوقيت لبنان.10:00 مساءً بتوقيت العراق.9:00 مساءً بتوقيت السودان.10:00 مساءً بتوقيت اليمن.9:00 مساءً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءً بتوقيت تونس.8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.8:00 مساءً بتوقيت المغرب.11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءً بتوقيت البحرين.11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءً بتوقيت الكويت.10:00 مساءً بتوقيت قطر.7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.7:00 مساءً بتوقيت غرينتش GMT.