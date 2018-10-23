رئيس حي العجوزة: سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون وهدمته 3 مرات

قال اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، إن سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون، مضيفًا: "أنا هدمته أكثر من 3 مرات، وهناك إجراءات قانونية ضده".



وأضاف الشبكشي ، في حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه ينفذ القانون فيما يخص مسألة سور نادي الزمالك، لذا لا يهمه هجوم رئيس نادي الزمالك عليه في هذا الشأن".



ومن ناحية أخرى، اشار إلى أن المواطنين شركاء في مشكلة القمامة، ونحن نعمل على التنظيف في الليل، لتوفير شوارع نظيفة لهم في النهار، ولكنهم يلقون القمامة في الصباح أيضا أمام المدارس وبالأماكن الأخرى".