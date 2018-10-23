ريال سوسيداد يتعادل سلبيا مع جيرونا في الدوري الإسباني

تعادل فريق نادي ريال سوسيداد، مساء الاثنين، على ملعبه، دون أهداف، مع نادي جيرونا، في لقائهما بختام مباريات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني لكرة القدم.



وعجز أصحاب الأرض عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز؛ ليتقاسم الفريقان نقطتي اللقاء.



وبهذا التعادل رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بينما يرفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.