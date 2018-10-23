اتحاد المستثمرين يناقش آخر تطورات الضريبة العقارية على المصانع..غدا

يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، غدا الأربعاء، اجتماعا لمجلس إدارته؛ لبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات.





ويناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالضريبة العقارية علي المصانع والحلول المقترحة من جانب المستثمرين والحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم الأضرار بالصناعة الوطنية.





ويستعرض الاجتماع أهم نتائج لقاءات أعضاء الاتحاد مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية الشهر الماضي، فضلا عن توصيات مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المياه الذى عقده سبتمبر الماضى.



