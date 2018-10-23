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اقتصاد

اتحاد المستثمرين يناقش آخر تطورات الضريبة العقارية على المصانع..غدا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، غدا الأربعاء، اجتماعا لمجلس إدارته؛ لبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات. 

ويناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالضريبة العقارية علي المصانع والحلول المقترحة من جانب المستثمرين والحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم الأضرار بالصناعة الوطنية. 

ويستعرض الاجتماع أهم نتائج لقاءات أعضاء الاتحاد مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية الشهر الماضي، فضلا عن توصيات مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المياه الذى عقده سبتمبر الماضى.

ومن المقرر أن يتقدم اعضاء الاتحاد بعض المقترحات للمشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى عرض نتائج زيارة أعضاء الاتحاد ، للهيئة العربية للتصنيع ، خلال هذا الشهر.
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