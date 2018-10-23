رئيس حي السيدة: الوافدون إلى المستشفيات والوزارات أكبر مشاكلنا

أكد حسام الدين رأفت، رئيس حي السيدة زينب، أن مشكلات الحي يتمثل أهمها في السلوكيات، والقمامة، متابعا: "مشكلة القمامة قلت في الحي، والفضل يرجع للمواطنين والمتعهدين القدامي".



وأضاف رأفت، في حوار ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المتعهد القديم لجمع القمامة لا زال في الحي ولا توجد شركات أجنبية، مضيفا أن الحي يخدم أكثر من مليوني وافد؛ بسبب وجود "المستشفيات، والوزارات، والمصالح الحكومية".



واشار إلى أن مواطني حي السيدة زينب طيبون جدًا، ولكن الدخلاء هم سبب الأزمات، ويسببون العشوائية في الحي، مؤكدًا أنه تم القضاء على نسبة كبيرة من العشوائيات، ويجري الآن التعامل مع العقارات المعرضة للهدم، بالإضافة إلى الاهتمام بالإنارة، وإنشاء 600 بلاعة مطر، فضلا عن إنشاء حدائق للمواطنين، وشن حملات ليلية مرتين أسبوعيا ضد الكلاب الضالة.