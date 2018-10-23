الزمالك: قمصان الفريق للموسم الحالي ستكون من تصميم شركة بوما

أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن قمصان الفريق للموسم 2018 – 2019، ستكون من تصميم الشركة العالمية "بوما".



وقال أمير مرتضى- في تصريحات للموقع الرسمي للنادي-: "نسابق الزمن؛ من أجل أن يظهر الفريق بالقميص الجديد، خلال مباراة الاتحاد السكندري بذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والمقرر لها السبت المقبل".



وأوضح المشرف العام على فريق الكرة، أنه يتم وضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة للظهور الرسمي للفريق بالقميص الجديد.