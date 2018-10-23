وزير الأوقاف: مراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء تشهد إقبالا كثيفا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مراكز الأوقاف للثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء، شهدت إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول لبدء الدراسة.



ولفت وزير الأوقاف- في تصريح له- إلى إقبال أهالي المحافظة على تلقي العلم الشرعي الوسطي من معدنه الصحيح، على أيدي علماء وأئمة الأوقاف.



ووجه "جمعة"، التحية إلى أهالي سيناء الشرفاء، الحريصين على أمن الوطن واستقراره، وعلى فهم ونشر صحيح الدين، والتحية أيضًا لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية الباسلة؛ لما يبذلانه من جهد؛ في سبيل تحقيق أمن الوطن وأمانه.



كما ثمن جهد علماء وزارة الأوقاف وأئمتها، الذين حازوا هذه الثقة الكبيرة بين أهالي وأبناء المحافظة.