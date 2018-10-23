إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة من الدقهلية إلى دولة عربية

القى رجال الأمن بالدقهلية، القبض على تاجر مخدرات، كان يعتزم تهريب أقراص مخدرة إلى إحدى الدول العربية.



وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قد أكدت اتجار المدعو "وليد إ. ع" 39 سنة، عامل، مقيم بمنطقة "بندر نبروه"، في الأقراص المخدرة، فضلًا عن اعتزامه تهريب كمية من أقراص "الكبتاجون" المخدرة إلى خارج البلاد، بأسلوب مبتكر، وذلك عن طريق إخفائها داخل كمية من "الغذاء المعد للنحل" الذي يتم تصديره.



وبتقنين الإجراءات؛ تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبطه، والعثور- عقب تفتيش منزله- على ألف قرص "كبتاجون" مخدر، أخفاه في لفافات غذاء النحل، فضلًا عن مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار.



واعترف المتهم بأنه كان يعتزم تهريب المضبوطات من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية، وأن المبلغ المضبوط جاء من متحصلات بيع الأقراص المخدرة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجرائم بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار وتهريب المواد المخدرة وضبط مرتكبيها.