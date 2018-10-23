الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

توافد عدد من الشخصيات العامة والعربية؛ إلى المشاركة في مؤتمر "تحدي التغيير" بإحدى الجامعات الخاصة، في مدينة 6 أكتوبر.



وكان من بين الحاضرين، كل من، أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامي الكبير مفيد فوزي والدكتور مصطفي ثابت وخالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق وعصام شيحة وياسر الهضيبي من قيادات حزب الوفد، وخالد بيبو نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، ومن الفنانين أحمد بدير وفتوح أحمد وأحمد شاكر، ومحمد جمعة وسامح الصريطي وطارق عبد العزيز.



وكان عدد من شباب الجامعات أسسوا منتدى "تحدي التغيير"؛ باعتباره منصة شبابية للتواصل والحوار بين الشباب، وتفاعل معها عدد كبير من شباب الوطن العربي.