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رياضة

الزمالك: التعاقد مع شركة عالمية لرعاية النادي خلال ساعات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
الزمالك
الزمالك
أ ش أ
أعلن نادي الزمالك، أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع شركة عالمية لرعاية النادي، خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة مفاجأة للجميع.

وقرر مجلس إدارة النادي، أمس، فسخ تعاقده مع شركة "بريزنتيشن" راعي النادي، بشكل رسمي، مشيرا، في بيان، إلى أنه تم إبلاغ مسئوليها بهذا القرار.

من جهة أخرى، أعلن المشرف العام على فريق الكرة، عن أن الفريق سيظهر بالقميص الجديد للنادي خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال"، موضحا أنه يتم وضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة للظهور الرسمي للفريق به.
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