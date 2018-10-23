ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صورة تنقذ عائلة من الموت

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
أنقذت كلًا من الصدفة وصورة حياة أسرة من املوت المحقق، بعدما دمر إعصار مايكل أجزاء عديدة شمال غربي ولاية فلوريدا، حيث لجأت آمبر جي إلى خرائط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على الإنترنت.

كانت تسعي لمعرفة تطورات الأمر لدي ممتلكات جدتها في منطقة يانجزتاون،ـ لتفاجأ بمشهد لا يخطر على بال، حتى وجدت كلمة "HELP" مكتوبة على العشب بين الأشجار التي أسقطها الإعصار.

ولحسن الحظ كان رد فعلها سريع حيث أبلغت رجال الإنقاذ، ليعثروا على عمها وعمتها وأحد أصدقاء العائلة محاصرين، قبل نقلهم إلى بر الأمان.

وبفضل الصور نجحت طائرات المسح فى تحديد المكان، والهبوط تجاه الأسرة العالقة وتخليصهم من مصير مميت.
صورة تنقذ عائلة من الموت
loading...

ترشيحاتنا

استشاري تجميل يوضح أسباب السيلوليت وكيفية علاجه

نقل المذيعة مي حلمي إلى المستشفى بعد 48 ساعة على إلغاء حفل زفافها

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين في الخارج.. فيديو

عدلي القيعي: الأهلي زي الماس والخطيب جواهرجي بارع في الإدارة

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لهدم دير سانت كاترين

الزمالك: قمصان الفريق للموسم الحالي ستكون من تصميم شركة بوما

تحيا مصر تعلن عن مشروع جديد لتوفير فرص عمل للشباب ..فيديو

تعرف على سبب فسخ الزمالك تعاقده مع بريزنتيشن

صورة نادرة لملك السعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز أثناء ترميم الكعبة

فيلم أمريكي يتوقع موعد نهاية ترامب ... فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟