صورة تنقذ عائلة من الموت

أنقذت كلًا من الصدفة وصورة حياة أسرة من املوت المحقق، بعدما دمر إعصار مايكل أجزاء عديدة شمال غربي ولاية فلوريدا، حيث لجأت آمبر جي إلى خرائط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على الإنترنت.



كانت تسعي لمعرفة تطورات الأمر لدي ممتلكات جدتها في منطقة يانجزتاون،ـ لتفاجأ بمشهد لا يخطر على بال، حتى وجدت كلمة "HELP" مكتوبة على العشب بين الأشجار التي أسقطها الإعصار.



ولحسن الحظ كان رد فعلها سريع حيث أبلغت رجال الإنقاذ، ليعثروا على عمها وعمتها وأحد أصدقاء العائلة محاصرين، قبل نقلهم إلى بر الأمان.



وبفضل الصور نجحت طائرات المسح فى تحديد المكان، والهبوط تجاه الأسرة العالقة وتخليصهم من مصير مميت.