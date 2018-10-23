بيع كتاب مصري بـ 1.3 مليون يورو

كشفت دار مونتي كارلو للمزادات العالمية، عن بيع كتاب الموتى الفرعوني النادر "المصري" مقابل مبلغ ضخم يبلغ 1.35 مليون يورو.



وبحسب سبوتنك، بيع الكتاب في مزاد علني عرض عددًا من المخطوطات والوثائق النادرة، من بينها الكتاب المصري، الذي يعود لعصر المصريين القدماء ويضم مائتي بردية.



كما يبلغ طول الكتاب 17.40 متر، ويرجع تاريخه للفترة ما بين 594 —588 ق. م، وتمت كتابته بخط هيراطي باستخدام الحبر الأسود، مع استخدام الحبر الأحمر في كتابة عناوين وأجزاء مهمة.



ويحتوي على 200 وصفة سحرية، وضعها المصريون القدماء في مقابرهم من أجل مساعدة المتوفى على المرور من مخاطر العالم السفلي والوصول إلى الحياة الأخرى.



يذكر أن الكتاب يضم نحو 227 صورة قصيرة مرسومة ومطلية باللونين الأسود والأحمر.