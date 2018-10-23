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منوعات

نسخة شفافة من هاتف Pixel 3.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Google، عن أحدث هواتفها، Pixel 3، والذي يأتي ضمن محاولتها للمنافسة على قمة سوق الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد" المملوك لها.

وقرر نجم اليوتيوب الشهير JerryRigEverything تقديم نسخة شفافة من أحدث هواتف جوجل؛ بعدما قرر إزالة الواجهة الخلفية، بتثبيت واجهة أخرى شفافة؛ لرؤية محتويات الهاتف من الداخل؛ مثلما فعلت الكثير من شركات الهواتف.

ورغم هذا؛ إلا أن هناك خطوة هامة لن يتمكن أى أحد من القيام بها، وهى أن جيري زاك، نزع اللون من على الغطاء الخلفي؛ ليبدو شفافًا، ولم يحضر غطاء شفاف مباشرةً.

يذكر أنها ليست المرة الأولى لـ"جيري"، حيث قد سبق ونفذ نفس فكرته فى العديد من الهواتف الذكية من قبل شركات أخرى.

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