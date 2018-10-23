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مرأة

احذري.. 4 أخطاء تنفر الأبناء من الطعام

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:52 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أ سماء عبد الحفيظ
تلاحظ الكثير من الأمهات كره بعض الأطفال للطعام، وعندما ذهب هؤلاء الأطفال للطبيب؛ اتضح أنهم يتخوفون من شكل ولون الطعام؛ ولذلك لا يقبلون على تناوله.

ووفقا لما نشره موقع "هيلث" الطبي الأمريكيـ، فإن هناك أخطاء تسبب للأطفال أزمة فى تناول الطعام، تتمثل في الآتي:

الأطعمة السوداء:
تجنبي تقديم الأطعمة ذات اللون الأسود، وخاصة المشويات كالسمك والفراخ واللحوم، لأن لونها مع شكلها غير مستساغ لهم، كل ما عليكٍ هو تقطيع تلك اللحوم وإزالة الجلد والرواسب السوداء وتقديمها لأطفالك جاهزة للأكل.

الأطعمة الضخمة:
هناك الكثير من الأطفال ينفرون من الأطعمة الضخمة كل ما عليك هو تقطيع الفراخ واللحم إلى شرائح صغيرة للطفل في طبقه .

الأطعمة الحادة في المضغ:
لا يقبل أغلب الأطفال على الأطعمة الجافة أو غير الناضجة بشكل جيد ،لذا عليك تسوية الطعام جيدا .

الحرارة:
اختبري دائما درجة حرارة الطعام المقدم لأبنائك قبل إعطائه لهم؛ لأن سخونة الطعام ستؤلم فمهم وتسبب لهم الحروق الداخلية مما يمنعهم من الأكل نهائيا ويزيد كرههم لتناول الطعام .
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