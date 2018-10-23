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منوعات

يعود للحياة بعدما توقف قلبه مدة 68 دقيقة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:28 ص
صدى البلد
كريم جمال
تفى واقعة أغرب من الخيال، نجي رجل عجوز من الموت المحقق، بعدما تعرض البالغ من العمر63 عاما لنوبة قلبية أسكتت قلبه لأكثر من ساعة، ولكنه عاد للحياة.

وبحسب روسيا اليوم، قالت زوجة كريس هايكي، البالغة من العمر 63 عاما، إنها سمعت ضوضاء غريبة عندما كانت تعد فنجانا من الشاي حوالي الساعة السابعة صباحا، واعتقدت أن القطط تلاحق الفئران.

كان كريس مستلقيا على السرير ويعاني من تشنج مع تغير لون وجهه، أُصيبت سو بالذعر قبل أن تتذكر منشورا شاهدته على فيسبوك، شاركته ممرضة وقالت فيه إنه يجب الاتصال برقم الطوارئ على الفور، قبل القيام بأي شيء آخر.

وبعد ذلك، طُلب من الزوجة أن تضغط على صدره بأكبر قدر ممكن من الضغط، ولمدة 5 دقائق، قامت سو بالضغط على صدر زوجها رغبة منها في أن يعيش، وأعربت عن دهشتها بوصول رجال الإطفاء إليها أولا، حيث بدأوا باستخدام مزيل الرجفان، وتحولت سو إلى متفرجة.

وصل المسعفون وتولوا مهمة إنعاش قلب زوجها، بينما جلست في الطابق السفلي وهي تحدق في صورة عائلي، ولكن بعد 50 دقيقة، جاء طبيب الإسعاف الجوي إلى سو وأخبرها بأنهم فعلوا كل ما في وسعهم مع كريس، ولكنه لم يستجب.
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