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منوعات

لحظة إقلاع أضخم طائرة برمائية في العالم..فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
كريم جمال
نجحت أضخم طائرة برمائية في العالم (AG600) في الإقلاع والهبوط لأول مرة بنجاح تام، وهي أكبر وأضخم طائرة تقلع وتهبط في البحر.

وبحسب روسيا اليوم، صنعت الطائرة بشكل كامل في معامل مدينة جيجمان الصينية، كما تحتوي AG600 على أربعة محركات توربينية، جميعها صنعت محليا.

ويبلغ عرض الطائرة الجديدة 38.8 متر وطولها 36.9 متر، بينما يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع قرابة 53.5 طن، حسب وسائل إعلام صينية.

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