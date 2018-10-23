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أخبار البلد

نبيلة البطراوي: نحتاج آليات تنفيذ حقيقية للنهوض بصناعة الدواجن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:51 ص
صدى البلد
محمد غالي
قالت نبيلة البطراوي، مقررة لجنة حقوق الأطباء البيطريين، إننا بصدد أزمة كبيرة في الصناعة الوطنية للدواجن؛ بسبب القانون رقم 70 لسنة 2009، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا كبيرا على الصناعة، دون تنفيذ أي آليات لتحقيقه على أرض الواقع.

وأكدت البطراوي في تصريحات لصدي البلد، انه يجب تحري الدقه في اليات تنفيذ القانون والتريث في تنفيذ القرار، مشيرة إلي أنه من الممكن ان يضرب الصناعة الوطنية للدواجن.

وأوضحت أن المستهلك لا يرغب دائما في الفراخ المجمده، ويفضل الدواجن الحية الطازجة، مضيفه انه حتي لو لجأ للفراخ المجمدة؛ فالمنتج الوطني من أولوياته.

واشارت البطراوي، إلى أن الضريبة المفروضة علي إضافات الأعلاف تؤثر سلبا على حركة تربيه الدواجن، مشيرة إلي أن الإضافات جزءا اساسيا من مكونات الأعلاف.

وأضافت أنه لا توجد مشكله من تداول الفراخ المجمده المحليه في السوق، إلا أن من أهم الآليات هي وجوب تناول الدجاج المبرد والمجمد تحت إشراف بيطري كامل، وكذلك التوعية بخطورة بيع وتداول الدواجن الحية، وإعداد حصر دقيق لعدد مزارع الدواجن بالمحافظات وكذلك المجازر وتجهيز المتوقفة منها بالكامل وإنشاء مجازر جديدة؛ للاستفادة بالطاقة الإنتاجية، ولاستيعاب الأعداد الكافية المعدة للذبح.

وشددت على ضرورة تفعيل دور الأطباء البيطريين في الإشراف البيطري على مزارع الدواجن بتفعيل القانون رقم 1373 لسنة 2014، وكذلك دورهم الهام فى تقديم غذاء صحي وآمن فى مجازر الدواجن، والأشراف على الأمان الحيوي داخل المجازر، وتجهيز أسطول النقل المبرد من المجازر لمنافذ البيع المجهزة بالشروط الصحية والسلامة المهنية والبيئية الآمنة، والعمل على تشجيع ومنح قروض بفائدة ميسرة؛ لإنشاء مجازر حديثة متنقلة، للعمل على استيعاب الأعداد المجهزة للذبح.
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