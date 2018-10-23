النمل الأبيض يهاجم 850 منزلا بقرى باريس في الوادي الجديد

أعلن المهندس سمير عبد اللطيف، مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، أن المركز يضم 850 منزلا ريفيا مصابا بالنمل الأبيض منهم 424 بمدينة باريس، و142 مصابا بقرية المكس القبلي، و35 بقرية جدة، و10 منازل بقرية عدن، و81 منزلا بقرية بغداد، و62 بقرية جورمشين، و93 بقرى درب الأربعين.



ونوه «عبد اللطيف» إلى أن الاداره الزراعية تقوم بمعالجة المنازل المصابة حسب البلاغات الواردة، حيث تم التخلص من النمل الأبيض من 10 منازل مجانا بقرية جدة التابعة لمركز باريس، خاصة بالحالات الأولى بالرعاية على أن يتم علاج باقي المنازل تباعا.



وأشار إلى أن المديرية ستتحمل نصف تكلفة عملية المكافحة على أن يتحمل المواطنون باقي التكلفة، وسيتم إعفاء الحالات الأولى بالرعاية.

