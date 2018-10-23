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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يهنئ صقر بالعيد القومي لمحافظة السويس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اللواء عبد الحميد صقر، محافظ السويس، وشعبها؛ بمناسبة العيد القومي للإقليم.

وقال الوزير في تهنئته: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأطيب التهاني بهذه المناسبة ، الذي يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنيه المصرية العامة، وشعب السويس خاصة، في ذكري تصدي المقاومة الشعبية بالمحافظة تساندها قوات من الجيش والشرطة، لقوات إسرائيلية حاولت دخول المدينة واحتلالها وردوها على أعقابها وحطموا معداتها في أثناء حرب رمضان- أكتوبر 1973".

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة، عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.
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