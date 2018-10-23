ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أسباب المرض المصابة به مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أسماء عبد الحفيظ
أعلن أحد أقارب المذيعة مى حلمى عن إصابتها بجلطة فى القلب بعد إلغاء حفل زفافها.

وسائل الكثير من الأشخاص: هل حقا الحالة النفسية تؤدى إلى حدوث جلطة؟؛ ويجيب على تلك التساؤلات الدكتور ماجد العبادى استشارى جراحات القلب.

ما هى جلطة القلب؟
هو مصطلح طبى يعنى موت لجزء من انسجة القلب وتحدث جلطة القلب نتيجة لانسداد كلى لأحد الشرايين التاجية بجلطة، فينقطع الدم عن جزء من انسجة القلب وبالتالى يؤدى الانسداد إلى موت الجزء الذى كان يتغذى عن طريق هذا الشريان الذى أصيب بالسدد.

وبعد فترة يتحول هذا الجزء من نسيج القلب إلى أنسجة متليفة, فإذا كان هذا الجزء صغيرا (إنسداد شريان صغير الحجم) فإن المريض يعود بعد فترة من الراحة و العلاج تدريجيا لممارسة حياتة بشكل اقرب ما يكون الى الطبيعى مع بعض الاحتياطات, أما إذا كانت مساحة الجزء المتأثر كبيرة (إنسداد شريان او فرع رئيسى) ، أو كان مكان الإصابة هاما وحساسا فمن الممكن أن تحدث مضاعفات خطيرة.

كيف تشخص جلطة القلب ؟
يشكو المصاب بجلطة القلب من ألم شديد جدا عبر الصدر، وينتشر الألم عادة إلى الذراع الأيسر، وقد يكون مصحوبا بغثيان أو ضيق فى التنفس وعرق غزبر أو إغماء وقد يبدو المريض شاحبا. ويحتاج تشخيص هذه الحالة إلى تأكد بواسطة رسم القلب الكهربائي وإجراء تحليل لأنزيمات القلب في الدم.

هل تؤثر الحالة النفسية فى حدوث جلطة بالقلب وما مدى تأثيرها ؟
معظم حالات احتشاء عضلة القلب تحدث دون جهد جسدي او نفسي, إلا أن 25% من الحالات يسبقها مثل هذا الجهد ،وبعد القيام بعدد من الدراسات الحديثة أثبتت أن حوالى، 30% من الأشخاص تعرضوا لجلطة نتيجة تعرضهم إلى خلاف عائلي او ضيق نفسي بسبب العمل أو جهد جسدي عنيف او غضب شديد او سماع اخبار غير سارة.
loading...

ترشيحاتنا

رونالدو يرد بقوة على تصريحات إيسكو القاسية

نصحية مجمع البحوث لمشاهدي الأفلام الإباحية

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

مدرب إنبي يتحدث عن مفاوضات الأهلي لضم حمدي فتحي.. فيديو

قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا

الزمالك ينقل مباراته أمام اتحاد جدة خارج مصر

أوباما يهاجم ترامب بعنف.. ويؤكد: الإصلاح الاقتصادي انطلق في عهدي

رئيس حي العجوزة: سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون وهدمته 3 مرات

محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور

ضبط 10 فتيات ليل بـ الجيزة.. والمتهمات: أكل عيشنا

أنغام تحاول الخروج من أحزانها بحفل ساقية الصاوي.. 16 نوفمبر

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

فيديو

نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو
رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟