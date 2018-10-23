أسباب المرض المصابة به مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها

أعلن أحد أقارب المذيعة مى حلمى عن إصابتها بجلطة فى القلب بعد إلغاء حفل زفافها.



وسائل الكثير من الأشخاص: هل حقا الحالة النفسية تؤدى إلى حدوث جلطة؟؛ ويجيب على تلك التساؤلات الدكتور ماجد العبادى استشارى جراحات القلب.



ما هى جلطة القلب؟

هو مصطلح طبى يعنى موت لجزء من انسجة القلب وتحدث جلطة القلب نتيجة لانسداد كلى لأحد الشرايين التاجية بجلطة، فينقطع الدم عن جزء من انسجة القلب وبالتالى يؤدى الانسداد إلى موت الجزء الذى كان يتغذى عن طريق هذا الشريان الذى أصيب بالسدد.



وبعد فترة يتحول هذا الجزء من نسيج القلب إلى أنسجة متليفة, فإذا كان هذا الجزء صغيرا (إنسداد شريان صغير الحجم) فإن المريض يعود بعد فترة من الراحة و العلاج تدريجيا لممارسة حياتة بشكل اقرب ما يكون الى الطبيعى مع بعض الاحتياطات, أما إذا كانت مساحة الجزء المتأثر كبيرة (إنسداد شريان او فرع رئيسى) ، أو كان مكان الإصابة هاما وحساسا فمن الممكن أن تحدث مضاعفات خطيرة.



كيف تشخص جلطة القلب ؟

يشكو المصاب بجلطة القلب من ألم شديد جدا عبر الصدر، وينتشر الألم عادة إلى الذراع الأيسر، وقد يكون مصحوبا بغثيان أو ضيق فى التنفس وعرق غزبر أو إغماء وقد يبدو المريض شاحبا. ويحتاج تشخيص هذه الحالة إلى تأكد بواسطة رسم القلب الكهربائي وإجراء تحليل لأنزيمات القلب في الدم.



هل تؤثر الحالة النفسية فى حدوث جلطة بالقلب وما مدى تأثيرها ؟

معظم حالات احتشاء عضلة القلب تحدث دون جهد جسدي او نفسي, إلا أن 25% من الحالات يسبقها مثل هذا الجهد ،وبعد القيام بعدد من الدراسات الحديثة أثبتت أن حوالى، 30% من الأشخاص تعرضوا لجلطة نتيجة تعرضهم إلى خلاف عائلي او ضيق نفسي بسبب العمل أو جهد جسدي عنيف او غضب شديد او سماع اخبار غير سارة.