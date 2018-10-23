محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية العيد القومي للمحافظة ..صور

شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفالية الكبرى التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق التام مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى أقيمت في مسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.





رافقه الحفل، المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية.





يأتى هذا فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الموافق السادس عشر من أكتوبر ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية وانطلاق الشرارة الأولى للمقاومة ضد الاحتلال البريطاني ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام 1951 وحريق "النافى" المجمع التجارى للجيش الإنجليزى.





وتضمنت مراسم الاحتفالية افتتاح المحافظ لمعرض الفنون واللوحات التشكيلية للشباب والفتيات.





كما تضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الشعرية وعرض أوبريت استعراضى تحت عنوان "محكى الشباب" عن الأحداث التاريخية التى مرت بها الإسماعيلية ومسيرة كفاح شعب الاسماعيلية ضد الاحتلال الانجليزى.