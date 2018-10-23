طبيب يحذر: أعراض تغفلها دليل على الإصابة بالفشل الكلوي

يعاني الكثيرون من أعراض لبعض الأمراض المزمنة تتشابه مع بعض الأعراض للنزلة المعوية أو ما شابه ذلك.



وكشف الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري أمراض الكلى عن أعراض إذا ظهرت على أي فرد،فإنه لابد من التوجه لطبيب الكلى فورا والقيام بإجراء التحاليل اللازمة للاطمئنان على صحة الكلى لأن هذه الأعراض تدل على الإصابة بالفشل الكلوي.



وتشمل هذه الأعراض الإصابة بالآلام شديدة عند التبول، بالإضافة إلى ذلك الآلام الشديدة فى منطقة الكليتين وانخفاض كمية البول

ونقص شهية ،انخفاض حدة التفكير ، والحكة .



كما يعتبر الإصابة بالتعب المستمر والإرهاق مع القيام بأي نشاط بسيط، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الإصابة بالرغبة فى القيء بعد تناول الأطعمة مباشرة من أكثر الأمور شيوعا للإصابة بالفشل الكلوي .