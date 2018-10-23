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أخبار العالم

بدء تدريبات عسكرية بحرية بين الصين وآسيان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
بدأت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بمدينة تشانجيانغ في مقاطعة جواندونج جنوبي الصين.

وقال قائد عمليات المنطقة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني "يوان يو باي" - خلال مراسم إطلاق التدريبات - إن التدريبات المشتركة تعد الأولى من نوعها بين الصين ودول آسيان، كما أنها مهمة في توسيع التبادل والتعاون بين القوات المسلحة في كل من الصين وآسيان.

وأضاف باي أن التدريبات العسكرية التي تستغرق 7 أيام ستنقسم إلى 3 أجزاء، تشمل تدريبات في الميناء وعلى الشاطيء، وتدريبات عسكرية بحرية، ومراسم اختتام.

وسيقوم المشاركون خلال التدريبات العسكرية البحرية بمهام تشمل البحث والإنقاذ والإغاثة من الكوارث.
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