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أخبار العالم

مقتل وإصابة 82 من مسلحي طالبان في عمليات لقوات الأمن الأفغانية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
قتل 42 على الأقل من مسلحي حركة "طالبان"، وأصيب 40 آخرون خلال عمليات شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية في عدة أقاليم.

وذكر الجيش الأفغاني - في بيان له نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء - أنه تم شن العمليات في أقاليم "نانجارهار" و"كونار" و"نورستان" بالإضافة إلى مقاطعة "سروبي" في إقليم "كابول"، مشيرا إلى أنه تم العثور على أسلحة ومتفجرات مع مسلحي طالبان.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان".
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