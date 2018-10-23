تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

نشرت الفنانة بلقيس صورة على موقع الفيديوهات والصور انستجرام بعد ولادتها، حيث ظهرت مستعيدة رشاقتها بشكل لافت، لتنهال عليها الأسئلة من قبل جمهورها لمعرفة النظام الذي اتبعته لكي تستعيد رشاقتها بهذه السرعة.



وردت بلقيس على سؤال إحدى متابعيها حول هذا الموضوع، قائلةً: "حاولي تقطعي الخبز والرز.. كثير ماء كثير عصائر.. كثير سلطات وخضار وفواكه وبروتينات.. قليل حلويات قليل لحوم حمراء.. ممنوع مشروبات غازية ممنوع سكر وممنوع عصائر صناعية".