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فن

محمد رشاد يؤكد الشائعات: مي حلمي أهانت أهلي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
نورا نبيل
أصدر محمد رشاد منذ قليل، بيانا، هاجم من خلاله المذيعة ريهام سعيد بعد أن اتهمته بالتخلي عن مي حلمي يوم زفافهما ولكن هذا البيان وضع رشاد ومدير أعماله في ورطة، واللذين كانا يؤكدان أن سبب إلغاء الحفل هو حدوث حالة وفاة في الأسرة.

وكشف البيان بشكل غير مباشر عن سبب انفصال محمد رشاد ومي حلمي، وذلك بعدما قال من خلاله: "إن كرامتي وكرامة أهلي أهم من أي شيء" ليؤكد بهذه الجملة الشائعات التي ترددت بأن "مي" أهانت أهله ودخلت في شجار حاد معهم قبل حفل الزفاف.

يذكر أن مي حلمي مازالت محتجزة بأحد المستشفيات في القاهرة بعد تدهور حالتها الصحية عقب إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعتين فقط.
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