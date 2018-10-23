تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة الإنتاج الحربي اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مهمة أمام الإنتاج الحربي، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بملعب برج العرب بالإسكندرية.



والتشكيل الأقرب الذي سيدفع به السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أمام الإنتاج الحربى على النحو التالي:



محمود جنش فى حراسة المرمى، ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وبهاء مجدى وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ومحمود كهربا ويوسف أوباما والكونغولى كاسونجو.