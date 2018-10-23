ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة الإنتاج الحربي اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مهمة أمام الإنتاج الحربي، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بملعب برج العرب بالإسكندرية.

والتشكيل الأقرب الذي سيدفع به السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أمام الإنتاج الحربى على النحو التالي:

محمود جنش فى حراسة المرمى، ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وبهاء مجدى وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ومحمود كهربا ويوسف أوباما والكونغولى كاسونجو.
loading...

ترشيحاتنا

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

الزمالك: التعاقد مع شركة عالمية لرعاية النادي خلال ساعات

ساحرة كونغولية بمقر إقامة بعثة النادي المصري في كينشاسا

بدء طرح كراسات شروط أول قطع أراضى في العلمين والمنصورة

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الصينية قادمة من تشنغدو

الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام المقاولون العرب بكأس مصر.. اليوم

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو

طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو

وصفة سريعة طبيعية لعلاج الشيب المبكر

هذا الصباح يبرز تقرير صدى البلد حول أهالي ترسا ..فيديو

تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة الإنتاج الحربي اليوم

الغندور حكما لمباراة الزمالك والإنتاج وعادل للمقاولون والإسماعيلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض
هذا الصباح يبرز تقرير صدى البلد حول أهالي ترسا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟