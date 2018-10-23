ندوة بثقافة الغربية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة المحلة الكبرى التابع لفرع ثقافة الغربية، ندوة بعنوان قطرة مياه تساوى حياة، حول ترشيد استهلاك المياه، شارك فيها المهندس وليد فؤاد محمد القللى مدير أعمال هندسة الرى بحرى زفتى بالإدارة العامة لرى زفتى، والمهندس فرج عيد مدير التوعية بشركة مياه الغربية.



وتطرقت المحاضرة إلى عدة محاور أهمها محور لذكر نعمة الماء وكيفية المحافظة عليها وطرق تغيير السلوكيات الفردية والكشف الدوري عن أماكن التسرب والعمل على صيانتها ترشيدا للاستهلاك والتقليل من إهدار المياه.



وأكد المهندس وليد فؤاد محمد القللى، أن الحفاظ على الطاقة الكهربائية والمياه يعتبر مطلبًا وطنيًا لأنهما ثروة قومية لجميع الأجيال ويجب الاستفادة منهما بقدر حاجة الأشخاص داعيًا الجميع إلى اتباع التعليمات الخاصة بالترشيد.



كما نظمت مكتبة كفر حجازى الثقافية التابعة لثقافة الغربية، يوما ثقافيا بالتعاون مع قصر ثقافة المحلة ضمن برنامج ثقافة القرية تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه "السلوك العام وأزمة المياه ألقاها عبد الحميد حمزه ومحاضرة بعنوان "قطرة مياه تساوى حياة" ألقاها محمد نجيب الجزار وتحدث فيها عن الاستخدام الأمثل للمياة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نهر النيل كونه شريان الحياة.