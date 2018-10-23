مدرسة رومانية تنفق على احتياجاتها من زراعة الفواكه والخضراوات

تغطي مدرسة رومانية في إقليم ترانسلفانيا نفقاتها من خلال بيع الفاكهة والخضروات التي تقوم بزراعتها وذلك للإنفاق على احتياجات الطلبة والمدرسين في تجربة رائدة للاكتفاء الذاتي في المصروفات الدراسية.



ويقوم الطلبة مع ناظر المدرسة الثانوية الزراعية في بلدة "بيكلان" بمقاطعة "بيستريتشا-ناسود"، بالعمل في قطعة أرض مساحتها 3500 متر مربع تضم بستان فاكهة، ويتم بيع المحصول واستخدام المال في الإنفاق على احتياجات المدرسة مثل شراء الأثاث وأجهزة عرض الفيديو أو الطابعات أو حتى صيانة السيارات من مدرسة تعليم القيادة في المدرسة الثانوية، وهذا يعني أن الطلاب لا يساهمون بالمال في "صندوق الفصل الدراسي" الذي يحدث غالبا في المدارس المحلية الأخرى.



وأشار مدير المدرسة إلى أنه في كثير من الأحيان يقوم طاقم التدريس في المدرسة بشراء الفواكه والخضروات ويحصلون على الأولوية في الشراء وكل يوم يتم الإعلان عن قائمة من الفواكه والخضر المتاحة مرفقة بالسعر، كما تقوم المدرسة بزراعة قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات بالذرة الهجين، وقد تلقت البذور مجانا من إحدى الشركات.