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منوعات

11 مليار يورو أنفقها السائحون في البرتغال في 8 أشهر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
أنفق السياح الأجانب الزائرون للبرتغال ما يقرب من 11 مليار يورو على الخدمات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

ووفقا لأرقام السياحة فإن هذا الاتجاه يسجل رقما قياسيا جديدا من حيث الأموال النقدية التي أنفقها السياح أثناء زيارتهم للبلاد.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية أن الرقم القياسي الحالي الذي سجل العام الماضي هو 15 مليار يورو.
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