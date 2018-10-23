التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن هناك نشاطا مكثفا لوزارة التموين لوضع حجر أساس لأول مدينة لوجيستية بمدينة دمنهور، والتى ستوفر استثمارات تقدر بـ8 مليارات جنيه وستوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن الهدف من المناطق اللوجيستية هو إتاحة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.



وقال معاون وزير التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن المناطق اللوجيستية ستقلل الحلقات الوسيطة، ما سيسهم في خفض أسعار المنتجات.



ونفى معاون وزير التموين ارتفاع سعر الخبز، مؤكدًا أن سعر رغيف الخبز 5 قروش على بطاقة التموين، مشيرا إلى أنه لا توجد أى زيادة على أسعار الدواجن المجمدة والتى يقدر سعرها بـ40 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الاحتياطى يكفى حتى 6 أشهر.



وناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر المقبل.

