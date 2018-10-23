ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن هناك نشاطا مكثفا لوزارة التموين لوضع حجر أساس لأول مدينة لوجيستية بمدينة دمنهور، والتى ستوفر استثمارات تقدر بـ8 مليارات جنيه وستوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن الهدف من المناطق اللوجيستية هو إتاحة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وقال معاون وزير التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن المناطق اللوجيستية ستقلل الحلقات الوسيطة، ما سيسهم في خفض أسعار المنتجات.

ونفى معاون وزير التموين ارتفاع سعر الخبز، مؤكدًا أن سعر رغيف الخبز 5 قروش على بطاقة التموين، مشيرا إلى أنه لا توجد أى زيادة على أسعار الدواجن المجمدة والتى يقدر سعرها بـ40 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الاحتياطى يكفى حتى 6 أشهر.

وناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية تعثر على عبوة ناسفة في منزل المتهم بإشعال الربيع العربي

مشروب لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة من الدقهلية إلى دولة عربية

الزمالك: التعاقد مع شركة عالمية لرعاية النادي خلال ساعات

محمد رشاد يرد بقسوة على ريهام سعيد لنشرها خبر إصابة مي حلمي بجلطة

الإصابة تبعد نجم وست هام يونايتد عن الملاعب 6 أشهر

الصندوق السيادي السعودي يستهدف 50% أصولا عالمية بحلول 2030

مدرب إنبي يكشف أسباب الهزيمة أمام الزمالك بالدوري

السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور

طباخ الملك فاروق: أكلت أنور السادات والقذافي جمبري وكابوريا.. فيديو

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو
نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟