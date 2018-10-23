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مرشحون في انتخابات غرفة السياحة ينظمون اجتماعا بمشاركة جميع الشركات بالغردقة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
انتخابات الغرف السياحية
انتخابات الغرف السياحية بمدينة الغردقة
إبراهيم جادالله
نظم عدد من المرشحين لخوض انتخابات الغرف السياحية بمدينة الغردقة، استعدادا للانتخابات التي تنطلق نهاية أكتوبر الجاري، اجتماعا بمشاركة جميع شركات السياحة؛ لبحث أهم الملفات التي تهم قطاع السياحة، وعلى رأسها النقل السياحي، وارتفاع تكلفته الاستثمارية، ومحاربة السماسرة.

وضم الاجتماع عددا من المرشحين وهم "نادر عياد، وإيهاب عبد العال، وياسر سلطان، وأحمد البكري، وعاطف عجلان، ومحمد الجندي".

وناقش الاجتماع التحديات المهمة التي تواجه صناعة السياحة بشكل عام، والشركات على وجه الخصوص، وأبرزها المشكلة التي تواجه النقل السياحي، وارتفاع تكلفته الاستثمارية، بجانب تنامي ظاهرة الدخلاء على صناعة السياحة، ومن يمارسون العمل بدون تراخيص أو تصاريح، وفقدان الغرفة سيطرتها على النشاط السياحي.
مرشحون في انتخابات غرفة السياحة ينظمون اجتماعا بمشاركة جميع الشركات بالغردقة
مرشحون في انتخابات غرفة السياحة ينظمون اجتماعا بمشاركة جميع الشركات بالغردقة
مرشحون في انتخابات غرفة السياحة ينظمون اجتماعا بمشاركة جميع الشركات بالغردقة
مرشحون في انتخابات غرفة السياحة ينظمون اجتماعا بمشاركة جميع الشركات بالغردقة
مرشحون في انتخابات غرفة السياحة ينظمون اجتماعا بمشاركة جميع الشركات بالغردقة
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