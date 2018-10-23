طلب إحاطة لوزير التجارة بشأن فرض رسوم على المصانع

وجهت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا إلى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بفرض رسوم مبالغ فيها على المصانع وعدم القيام بدورها في دعم الصناعة، خاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي تعد صناعة استراتيجية لمصر.



وأوضحت "فراج" في طلب الإحاطة أنه "مع ذلك يعاني المستثمرون من العديد من الصعوبات من الهيئة نفسها ومن مصادر التمويل والظروف الاقتصادية ومن وزارة الصحة، والتي تعد أول معوق لتلك الصناعة من إضاعة للوقت والجهد والمال وسنوات طويلة حتى تقوم بإجراءات تسجيل المصانع".



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، أمس، الاثنين، داعيًا الأعضاء إلى الالتزام بموعد جلسة اليوم، والتي من المقرر مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بها.