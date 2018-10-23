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حوادث

مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية على مركز إبشواي وقرية العجميين.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
شن اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة على مركز شرطة إبشواي وقرية العجميين استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، والقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة في أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة والقانون.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام بالقرية و بعض المشتبه فيهم من البلطجية وتجار المواد المخدرة.
مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية على مركز إبشواي وقرية العجميين.. صور
مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية على مركز إبشواي وقرية العجميين.. صور
مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية على مركز إبشواي وقرية العجميين.. صور
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