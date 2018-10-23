الغموض يسيطر على حادث قتل موظفين بمكتب بريد قليوب بسبب العهدة.. شهود العيان: القتيلان حسنا السمعة وأصحاب من زمان وفوجئنا بتشاجرهما وإطلاق الرصاص.. والنيابة تأمر بجرد الأرصدة والتحفظ على مكان الواقعة

التحقيقات الأولية والشهود عن مقتل موظفين فى بريد قليوب:

القتيلان لم تثبت بحقهما مخالفات سابقة وماتا وسرهما مع بعضهما

المنتحر لم يسبق له حمل السلاح وتتبقى له شهور للإحالة للمعاش

النيابة تتحفظ على مكان الواقعة وتطلب تحريات المباحث

تشكيل لجنة لجرد أرصدة المكتب والاطلاع على الملف الوظيفى للمتوفيين

على طريقة الأفلام العربية، مازال الغموض هو سيد الموقف فى حادث إطلاق رئيس خزينة مكتب بريد قليوب، النار على زميله "صراف"، وبعدها أطلق النار على نفسه، لاكتشاف لجنة تفتيش وجود عجز 3 ملايين جنيه بعهدته، حيث مات الاثنان وسرهما مع بعضهما ولا يعلمه إلا الله.من جانبها، واصلت النيابة العامة في قليوب برئاسة المستشار أحمد إمبابي، رئيس النيابة، تحقيقاتها فى الواقعة، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود الواقعة والعاملين فى المكتب، والذين أكدوا أن القاتل والقتيل "أصحاب وعشرة عمر وطول عمرهم مع بعض ولا يوجد بينهما أى مشاكل أو خلافات".وأكد الشهود أنها المرة الوحيدة التي يرون فيها "المنتحر" يحمل سلاحا ناريا عندما سمعوا صوت مشاجرة بين الاثنين عقب خروج لجنة الجرد من الغرفة التي بها الخزينة بالدور الثاني من المكتب، موضحين أنهم عندما وصلوا إلى المكتب وجدوا أنه يشهر السلاح في وجه زميله فحاولوا إثناءه وترجوه أن يترك السلاح، لكنه أطلق الرصاص على زميله ثم نفسه بعد كشف عجز في العهدة بلغ 3 ملايين جنيه، وهو سبب الحادث.وأشار شهود العيان إلى أن المنتحر لم يسبق له حمل السلاح ومعروف عنه أنه حسن السمعة وأنه كان يتبقى له شهور معدودة للوصول إلى سن المعاش.وأكد الشهود أن القتيلين ماتا ودفن سرهما معهما فالجميع يعملون معهما منذ سنوات ولم يشاهدوا منهما إلا كل خير، ودائما ما يتم التفتيش على العهدة، وآخرها ما حدث منذ نحو 4 أشهر ولم يتم اكتشاف أي مبالغ مالية ناقصة.فيما أمرت النيابة بجرد جميع الأرصدة داخل المكتب الذى شهد الواقعة لبيان سبب اختفاء العهدة وأين ذهبت هذه الأموال ومدة وجودها فى الخزينة بعد جرد كل الأرصدة ومراجعة المستندات الدالة على السحب والإيداع، وطلبت النيابة ملفهما الوظيفى واستدعاء رئيس المكتب ورؤسائهما فى العمل بمنطقة بريد القليوبية لسؤالهم، كما أمرت النيابة بالتحفظ على مكان الواقعة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.وكان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا لمركز قليوب بإطلاق موظف بمكتب بريد قليوب النار على زميله وبعدها على نفسه، وكشفت التحقيقات الأولية لضباط البحث الجنائى أن تفاصيل الواقعة قيام لجنة من مفتشى الجرد مكونة من 4 أعضاء، قاموا اليوم بعمل جرد بالدور الثانى للخزينة العامة لمدن قليوب وبنها والقناطر الخيرية.وخلال الجرد تبين وجود عجز مالي يصل لمبلغ 3 ملايين جنيه عهدة رئيس الخزينة، وفور ذلك نشبت مشادة كلامية بين "محمد. ح"، رئيس الخزينة، و"مؤمن. ع"، صراف أول الخزينة، وفور خروج المفتشين إلى المكتب المجاور لهم لتكملة الجرد سمعوا صوت طلقات نيران، وبالذهاب إلى مصدر الصوت وجدوا الجثتين ملقيين على الأرض وسط الدماء.وانتقل مدير المباحث الجنائية، وتبين قيام موظف بمكتب بريد قليوب بإطلاق النار على زميله بطبنجة كانت بحوزته، وبعدها أطلق النار على نفسه، عقب اكتشاف لجنة تفتيش من مكتب البريد الرئيسى ببنها وجود عجز في عهدته بقيمة 3 ملايين جنيه، وتم نقل جثتى الموظف وزميله إلى مستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.