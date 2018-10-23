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اقتصاد

انطلاق فعاليات مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
محمد يحيى
انطلقت فعاليات مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة من يأخذ المبادرة، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وكريم هلال العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.

وقال أيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، إن هناك عوامل تحتاجها الصكوك من أجل البدء في إصدارها، حيث أنها تتطلب تعديلات تشريعية حتى يتم العمل بها داخل مصر.

وأضاف أن فكرة توفير التمويل الخاص بالصك تختلف عن تمويلات البنوك بطرق غير تقليدي ومعرفة درجات التسعير والمخاطر لجذب عمليات الاكتتاب على الصك.

وأشار إلى أن الصكوك التي تتناسب في عمليات الطرح هي العقارات والقطاع الإسكان.
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