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اقتصاد

توصيل 5089 وصلة مياه شرب وصرف صحى للأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم الانتهاء من توصيل 5089 وصلة مياه شرب وصرف صحى للأسر الاولى بالرعاية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الشركة ونادى روتارى.

وقال إنه تم توصيل 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة، و1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا، و1115 وصلة مياه شرب بقرية إدفا، و1500 وصلة مياه شرب بقرية أولاد نصير، و570 وصلة صرف صحى بقرية الخلوة ونجع مهدى، بتكلفة إجمالية 7.7 مليون جنيه، بجانب البدء فى تنفيذ 180 وصلة مياه شرب، ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6300 متر بقرية الصلعا، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.
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